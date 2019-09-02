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Ураган "Доріан" дорогою до США вдарив по Багамах

Понеділок, 2 вересня 2019, 02:26

Тропічний циклон "Доріан", що прямує над Тихим океаном до штату Флорида у США, сягнув найвищої сили – урагану 5-ї категорії – і вдарив по Багамських Островах.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними Національного центру ураганів США, швидкість вітрів у ньому нині становить 295 кілометрів за годину з поривами до 354 кілометрів за годину. Таким чином, за всю історію наукових спостережень за ураганами "Доріан" – другий найсильніший після "Аллена" 1980 року.

Відео урагану з космосу

Крім потужних вітрів, ураган несе сильні зливи, які затоплюють значні території. Метеорологи прогнозують випадання 76 сантиметрів дощу і можливого різкого підвищення рівнів води на висоту до 6-7 метрів.

Як заявив прем’єр-міністр Багам Губерт Мінніс, "ми опиняємося перед випробуванням, якого не було ще ніколи". Він назвав ураган катастрофічним.

Повідомлень про жертви тим часом немає, наразі кажуть тільки про значні руйнування на північному заході Багамських Островів.

Тим часом у Флориді, від берегів якої ураган віддаляє нині трохи більше ніж 100 кілометрів, почали евакуацію деяких місцевостей. Надзвичайний стан в очікуванні на сильні вітри й опади оголосили й у кількох сусідніх штатах – Джорджії, Південній і Північній Каролінах.

Але метеорологи висловлюють обережні сподівання, що "Доріан" іще може змінити напрямок руху і лише зачепити краєм суходіл у США, не ввійшовши на нього повністю.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з наближенням урагану до Флориди.

Теми: СШАпогоданадзвичайна подія
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