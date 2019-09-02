Світоліна вперше прорвалася до чвертьфіналу US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла американку Медісон Кіс на Відкритому чемпіонаті США (US Open) з рахунком 7-5, 6-4 і вперше в своїй кар'єрі вийшла в одну четверту фіналу цього престижного турніру.

Про це пише портал "Великий теніс України".

Повідомляється, що тенісистки провели на корті 1 годину і 15 хвилин. Світоліна виконала по брейку в кожному сеті, а Кіс не заробила жодного брейкпоінта за матч.

На рахунку українки 1 ейс і 2 подвійні помилки (7/1 у американки), 13 невимушених помилок і 10 віннерів (40/32 у суперниці).

У чвертьфіналі Еліна зіграє проти британки Йоханни Конти, у якої виграла всі їх попередні 4 зустрічі.