У київському військовому ліцеї почали навчати дівчат

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Понеділок, 2 вересня 2019, 07:10

У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна вперше в історії закладу почали навчатися дівчата.

Про це повідомляє сайт ліцею.

"Вперше в його (ліцею) історії тут навчатимуться дівчата, які під час вступних іспитів вибороли можливість носити високе звання ліцеїсток Київського військового ліцею імені Івана Богуна", - заявив у вітальному слові начальник навчального закладу, Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук.

 

Він додав, що для студентів-юнаків "це своєрідний виклик, адже дівчата не поступаються їм ні в рівні знань, ні у фізичній підготовці, ні в прагненні стати офіцерами Збройних сил України".

Цього року в ліцеї навчатимуться 20 дівчат.

Військовий ліцей було засновано 1943 року у м. Чугуєві (Харківська обл.) як Харківське Суворовське військове училище. У 1947 році передислоковано до Києва і перейменовано у Київське Суворовське військове училище (КСВУ). Постановою Кабінету міністрів України від 19 серпня 1992 року на базі КСВУ утворено Київський військовий ліцей. У 1998 році ліцею присвоєно ім’я козацького провідника Івана Богуна.

Українська правда

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Теми: освіта Київ


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