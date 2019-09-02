ЦВК купила нардепам значки по 1800 гривень

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Центральна виборча комісія 7 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ "Герольдмайстер" депутатських значків на 1,69 млн грн.

До 19 серпня мали поставити 470 комплектів із двох нагрудних знаків народних депутатів розміром 35х36 мм зі срібла із позолотою та емаллю під епоксидною смолою. Один зі значків має застібку-шпильку, а другий – дві застібки-метелика.

Комплект у футлярі з обклеєного баладеком картону із ложементом та кишенею обійдеться у 3 600 грн.

Отже, один значок коштує 1 800 грн.

Деталі. На "OLX" такі значки від Львівського ювелірного заводу вагою 10,37 г, з яких срібла 925 проби – 8,85 г, продають за 1 600-1 800 грн.

Зараз грам срібла 925 проби коштує близько 13 грн. Таким чином, у ціні депутатського значка на срібло припадає приблизно 115 грн., або 6%, а решта 1 685 грн., або 94% – це позолота, емаль, епоксидна смола, робота, упакування, податки, доставка тощо.

Ціна нинішньої угоди на 9% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 1,85 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби, бо перші торги скасували через нестачу учасників.

Днями нардеп від "Слуги народу" Олександр Корнієнко повідомив, що його фракція носитиме нагрудні значки із символікою власної партії замість стандартних.

Фірма "Герольдмайстер" належить Анатолію Шияну, а директором є Денис Аврамчик.

Усього з 2008 року переможець отримав державних підрядів на 46,40 млн грн.

Єдиним конкурентом був ФОП Сопов Олександр Михайлович із Києва, співвласник ТОВ "ВТО "Орден", МП ТОВ "Імідж Д" і МП ТОВ "МП Сом-Лтд".

Раніше на сайті "Герольдмайстра" було вказано, що Олександр Сопов є партнером-замовником фірми.