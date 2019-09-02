Зеленський: 28 років була система "стримування апетитів і хотєлок"

Президент Володимир Зеленський обіцяє "гарячі" реформи, адже на його думку, для цього є політична воля усіх гілок влади.

Про це він сказав 2 вересня на зустрічі з очільниками парламенту, уряду і правоохоронних органів.

"Щоб бути демократичною країною, потрібна система стримувань і противаг. Але давайте чесно, між нами, 28 років вона працювала дуже гібридно: фактично як система стримування апетитів і хотєлок… Усі гілки влади були як лебідь рак і щука (з відомої байки –ред) від чого наша країна у кращому и випадку стояла просто на місці", – сказав Зеленський.

За його словами тепер, "все цей йде минуле". Глава держави запевнив, що "наразі є унікальний шанс провести всі необхідні реформи":

"Для цього є все: політична воля президента, є більшість у Верховній Раді є налаштований працювати уряд. Немає тільки одного – часу. Суспільство не буде чекати декілька років".