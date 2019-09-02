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Заступником міністра економіки може стати представник “Голосу”

Понеділок, 2 вересня 2019, 12:34

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій.

Першим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова може стати представник партії "Голос" Павло Кухта.

Деталі: Згідно з декларацією, опублікованою на сайті Національного агентства із запобігання корупції, Павло Кухта може бути  призначеним на посаду першого заступника міністра розвитку економіки. 

Заступником міністра економіники стане Павло Кухта
Заступником міністра економіники стане Павло Кухта
Павло Кухта

У декларації місцем роботи Кухти вказано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на посаді першого заступника міністра. 

Додатково: Павло Кухта у минулому економічний журналіст і публіцист. Був експертом Реанімаційного пакету реформ, радником Центру економічної стратегії. У 2015 році увійшов до наглядової ради індексу моніторингу реформ iMoRe від VoxUkraine.  Будучи членом Стратегічної групи, мав статус радника прем’єра Володимира Гройсмана. 

На парламентських виборах 2019 року балотувався до Верховної Ради у списку партії "Голос" (25 номер), але не пройшов. У партії займався розробкою політичної програми. 

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Теми: Кабінет міністрівМінекономіки
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