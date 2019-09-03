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Пристайко розповів, про що говорили на зустрічі в "нормандському форматі"

Вівторок, 3 вересня 2019, 06:31
Пристайко розповів, про що говорили на зустрічі в нормандському форматі

На зустрічі в "нормандському форматі" на рівні політичних радників, йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Про це розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Укрінформ.

"Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть імплементовані найближчим часом і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні. Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів", - сказав Пристайко, зазначивши, що деталі, за домовленістю всіх 4 сторін, він розкрити не може.

Втім, серед конкретних речей, які потрібно досягти, дипломат назвав Станицю Луганську, по розведенню в якій і ще в двох інших місцях лідери домовилися ще в 2016 році.

Заради досягнення конкретного прогресу було вирішено вкласти поки що всі зусилля в Станиці Луганській, замість всіх 3 ділянок, почати відновлювати там міст, зазначив міністр.

Він підкреслив, що команда президента Зеленського намір "завершити війну якомога швидше".

Нагадаємо:

  • Дипломатичні радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії 2 вересня в Берліні обговорять підготовку зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяФранціяНімеччина
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