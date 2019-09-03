В Росії розбився військовий літак

В Ставропольському краї Росії зазнав аварії штурмовик Су-25УБ.

Про це у вівторок повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ.

"3 вересня за виконанні планового навчально-тренувального польоту в Ставропольському краї зазнав аварії літак Су-25УБ. Наразі фахівці пошуково-рятувальної служби здійснюють пошук двох льотчиків. Політ виконувався без боєкомплекту. Літак впав в безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає", - повідомили у військовому відомстві.

Вказується, що польоти проводилися з аеродрому Будьонновськ.

Літак Су-25УБ - навчально-бойовий штурмовик. Виготовлявся на авіазаводі в місті Улан-Уде з 1986 року. У ВПС літаки цього типу поступили в 1987 році. Всього було виготовлено близько 300 таких машин.