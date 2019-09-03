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Німеччина виділила 1 млн євро на підтримку постраждалих від війни на Донбасі

Вівторок, 3 вересня 2019, 16:18

Німеччина виділила ще один мільйон євро для підтримки постраждалих від війни на Донбасі українців.

Про це "Європейській правді" повідомили в посольстві Німеччини в Україні.

"Німеччина підтримує гуманітарні заходи, які проводить Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у поточному році, грантом у розмірі 1 мільйона євро", - йдеться у повідомленні.

Таким чином УВКБ ООН зможе продовжувати свої заходи гуманітарної допомоги, спрямовані людям на сході України, які потерпають від конфлікту по обидва боки лінії розмежування.

До таких заходів належать ремонт і підготовка до зими пошкоджених або зруйнованих осель і квартир у зоні конфлікту, соціальна підтримка громад, які прийняли внутрішньо переміщених осіб, поліпшення інфраструктури на пунктах перетину лінії розмежування та консультування потерпілих  від конфлікту при вирішенні адміністративних і юридичних питань.

За обсягами свого фінансування гуманітарних проєктів і програм у розмірі понад 110 млн євро з 2014 року (17 млн  євро в поточному році), Німеччина разом з ЄС є найголовнішим гуманітарним партнером України.

Теми: ДонбасНімеччинагроші
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