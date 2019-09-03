Суд дав 15 років росіянину, якого РФ замість в’язниці відправила воювати під Дебальцеве

Джерело: вирок Артемівського міськрайонного суду Донецької області

Суд на Донеччині засудив до 15 років ув’язнення громадянина Росії Руслана Гаджиєва, який з 2014 року працював на бойовиків водієм-механіком танку та брав участь у бойових діях.

Деталі: Гаджиєва визнали винним у теракті, участі у терористичній організації, незаконному поводженні зі зброєю та веденні агресивних воєнних дій.

Окрім тюремного строку, чоловікові присудили конфіскацію всього його майна в дохід України.

Водночас, чотири з половиною роки, коли бойовика тримали у СІЗО, йому мають перерахувати за "законом Савченко": один день в ізоляторі будуть зараховані як два дні ув’язнення. Таким чином, імовірно, росіянину залишилось відбути близько 6 років.

У матеріалах справи йдеться, що у грудні 2014 року Гаджиєва затримали в Росії за керування автівкою у нетверезому стані. Пізніше росіянину повідомили, що авто, за яким його затримали, значиться як викрадене. Гаджиєву запропонували уникнути кримінальної відповідальності за викрадення автівки – для цього він мав поїхати в російське місто Донецьк і обслуговувати там військову техніку. Чоловік на цю пропозицію погодився.

Його перевезли спочатку у російський Донецьк, а потім – на окуповану українську Луганщину. Там Гаджиєв вступив до "батальйону ЛНР", де з 24 грудня 2014 року до 23 січня 2015 року обслуговував танки та навчався ними управляти.

23 січня 2015 року, за даними слідства, "батальйон" отримали наказ захопити та утримувати висоту 307,9 на Донеччині. У цьому районі тоді тривало одне з найвідоміших загострень, відоме як бої за Дебальцеве.

Гаджиєву разом із іншими бойовиками на 3-ьох танках мали напасти на українських військових.

25 січня 2015 року група бойовиків, зокрема, і Гаджиєв, почали наступ. В результаті їхніх дій загинули 8 українських військових і ще 12 отримали поранення різних ступенів тяжкості. Також було знищене військове майно.

Після бою АТОвці захопили Гаджиєв.

У суді він повністю визнав свою провину та підтвердив обставини, викладені в обвинуваченні. За словами росіянина, під час бою з його танку було здійснено "близько трьох пострілів". При цьому бойовик сказав, що "події бою пам`ятає не чітко, їх танк був підбитий, він втратив свідомість, та через деякий час його було захоплено військовослужбовцями".

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