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"Небитий" Шуфрич прокоментував меми на себе: Хай спробують

Вівторок, 3 вересня 2019, 16:39
Небитий Шуфрич прокоментував меми на себе: Хай спробують

Джерело: "Українська правда"

Народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич каже, що спокійно ставиться до некомпліментарної критики.

Деталі: Шуфрич зазначив, що "не коментує речі, на які на впливає". За словами нардепа, друзі інколи жартують, пересилають йому якісь повідомлення. До мемів стосовно відліку днів, протягом яких Шуфрич "небитий", нардеп ставиться спокійно.

Пряма мова: "Дуже спокійно. Хай спробують".

"…За 20 років у політиці ти вже нормально сприймаєш такі речі, якщо ти поважаєш навіть думку, яка не дуже компліментарна. В цьому є принцип свободи: кожен має право висловитись. Тільки я вважаю, що треба утриматись від образ".

Що відбулось раніше: 28 серпня під Офісом президента на Банковій у Києві відбулася акція протесту проти призначення Шуфрича головою комітету ВР з питань свободи слова. Активісти критикували його за "проросійську позицію".

 
facebook олександра рудоманова

Передісторія:

  • Нестор Шуфрич – народний депутат кількох скликань (від СДПУо, Партії регіонів та "Опозиційного блоку"), обіймав посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій в урядах Миколи Азарова та Віктора Януковича.
  • 20 грудня 2018 року у залі Верховної Ради сталася бійка між депутатами 8-го скликання "Опозиційного блоку" і коаліції після того, як Шуфрич зірвав з трибуни плакат, де був заклик віддати під суд Віктора Медведчука. 

Ельдар Сарахман, Валентина Романенко, УП

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Теми: Шуфрич
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