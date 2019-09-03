Прикордонники зі стріляниною затримали 24 нелегалів із Азії

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Вівторок, 3 вересня 2019, 17:23

Джерело: Державна прикордонна служба

Прикордонники затримали 24 нелегальних мігрантів із країн Азії, яких намагалися поза пунктами пропуску переправити до Словаччини.

Деталі: О сьомій ранку, неподалік населеного пункту Великий Березний на Закарпатті прикордонний наряд виявив 10 іноземців азіатської зовнішності, які переховувалися у лісі.

 

Правопорушників затримали і доповіли у відділ прикордонної служби. Група реагування, що висунулася на допомогу нарядові з підрозділу, затримала іншу частину іноземців. Ще 14 азіатів перебували неподалік від місця виявлення попередніх десяти. Загалом було затримано 12 громадян Бангладеш, 8 - В’єтнаму, 3 - Шрі-Ланки та 1 - Афганістану.

Зазначається, що під час затримання троє осіб, які супроводжували мігрантів, намагалися чинити спротив і здійснювали провокативні дії, щоб завадити прикордонникам затриматиправопорушників. Прикордонники застосували зброю.

Дослівно: "Наразі тривають пошукові заходи. Правоохоронці перекрили під’їзні шляхи до кордону та перевіряють місцевість щодо можливого перебування решти нелегалів, а також розшукують осіб, які переправляли азіатів через державний кордон".

Українська правда

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Теми: Прикордонна служба


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