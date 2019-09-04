Як у Росії: "слуги народу" і міністр хотіли заборонити вільний продаж SIM-карт

49401 перегляд
Середа, 4 вересня 2019, 11:20

Депутати від партії "Слуга народу" подали у Верховну Раду, але потім відкликали законопроект, який передбачає з 2024 року нововведення – щоб українці при купівлі SIM-карти обов’язково укладали договір з оператором і реєстрували телефон. Подібна норма вже давно діє в Росії.

Про це свідчить проект закону 1083 "Про електронні комунікації" на сайті парламенту.

Ініціаторами вказані нардепи з фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, Михайло Крячко, Єгор Чернєв, Роман Соха і Сергій Штепа. Разом з народними обранцями ініціатором законопроекту виступає віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Постачальник електронних комунікаційних послуг з 1 січня 2024 року призупиняє надання електронних комунікаційних послуг абонентам, які отримують послуги без укладання договору у письмовій формі та без реєстрації", - йдеться в проекті.

Зокрема, нові нардепи і міністр запропонували блокувати телефони, IMEI-код яких не внесено до реєстру.

"Відсутність в Системі контролю кодів ІМЕІ оригінального (такого, що не повторюється) коду ІМЕІ термінального обладнання є підставою для блокування постачальником електронних комунікаційних послуг доступу до електронної комунікаційної мережі такого термінального обладнання", - зазначено в документі.

У пояснювальній записці до законопроекту його ініціатори обгрунтовують нову норму вимогами часу та євроінтеграцією.

"Цілями та завданнями (закону) є встановлення засад державного управління та регулювання у сфері електронних комунікацій, що відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні", - пишуть вони.

У випадку ухвалення законопроект мав набути чинності 1 січня 2020 року.

Видання AIN.ua зазначає, що проект зіткнувся з критикою з боку Facebook-спільноти.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу мобільний зв'язок законодавство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мільйони в законі: як за новими правилами вкрасти і не сісти 3 вересня 2019, 16:00
Арахамія: Недоторканність зняли без порушень, мафіозі мають бути поза Радою 3 вересня 2019, 12:22
Один з керівників "Квартал 95" Олександр Пікалов: Керівництву країни потрібно отримати від нас трошки ляпаса 3 вересня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
Зеленський вніс у Раду закон про покарання за бурштин
Кличко каже, що уряд намагається ввести пряме президентське правління в Києві
У Богдана з'явилася перша заступниця
Гончарук про звільнення Кличка: Я б звільнив Столара
Усі новини
екологія

Банани можуть стати дефіцитом. Коли і чому

дослідження

Чому собаки поводяться по-різному

Фото

22 світлини показують птахів під час полювання на їжу