Трамп привітав Польщу із вторгненням нацистів

Джерело: The Washington Post.

Президент США Дональд Трамп привітав Польщу, коли його попросили сказати щось країні, яка відзначає початок Другої світової війни.

Деталі: На запитання, чи є в нього повідомлення для країни, що відзначає річницю початку Другої світової війни, Трамп сказав: "я просто хочу привітати Польщу. Це прекрасна країна з великими людьми. У нас також багато поляків у ​​нашій країні; близько 8 мільйонів. Ми любимо своїх польських друзів. І я скоро буду там."

Як зазначає видання, Трамп мало коментує справи в чужих країнах, оскільки не особливо розбирається в тому, що відбувається в них. Проте навіть за його мірками це було досить дивно.

У той же час, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер попросив пробачення у поляків за те, що Німеччина у 1939 році вторглась до Польщі, чим розпочала Другу світову війну.

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