У Львові почали відновлювати легендарну мозаїку

15691 перегляд
Середа, 4 вересня 2019, 06:51

Джерело: прес-служба Львівської міської ради.

У Львові розпочали відновлювати легендарну мозаїку "Море і риби" народного художника України Володимира Патика, яку зруйнував забудовник. 

У Львові почали відновлення легендарної мозаїки.
У Львові почали відновлення легендарної мозаїки.
Олександр Мазуренко

Деталі: Мозаїку, яку зруйнував забудовник, почали відновлювати 3 вересня. У міськраді планують повністю відновити витвір за 2-3 місяці. Обіцяють, що близько 70% мозаїки залишаться автентичними. Усі роботи фінансує компанія-забудовник, яка після отримання дозволу на реконструкцію будівлі повністю знищила роботу художника.

За словами сина автора роботи Остапа Патика, технічно відновити фреску можливо. Для відновлення мозаїки використають збережені елементи, а якщо їх забракне, то радянську мозаїку. Окрім цього, Остап Патик пропонує створити меморіальну кімнату батька. 

Також у цій будівлі забудовник пообіцяв облаштувати місце для дитячого мистецького простору. 

У Львові почали відновлення легендарної мозаїки.
У Львові почали відновлення легендарної мозаїки.
Олександр Мазуренко

Робота Володимира Патика поєднувала у собі різні техніки та матеріали, такі як скло і кераміку.

Що було раніше

  • Скандальний львівський забудовник повністю зніс будівлю першого львівського супермаркету "Океан", який прикрашала фреска-акваріум народного художника України Володимира Патика. Власники планували змінити фасад та обіцяли зберегти мозаїку. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Львів культура


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Львові школяр поцілив камінцем у представника польського консульства 2 вересня 2019, 15:26
В результаті обвалу під'їзду в Дрогобичі загинули 8 осіб, рятувальні роботи завершили 29 серпня 2019, 09:56
У центрі Львова біля готелю знайшли гранатомет із зарядом 26 серпня 2019, 23:56
Усі новини
Головні новини
Зеленський вніс у Раду закон про покарання за бурштин
Кличко каже, що уряд намагається ввести пряме президентське правління в Києві
У Богдана з'явилася перша заступниця
Гончарук про звільнення Кличка: Я б звільнив Столара
Усі новини
Культура

Як представники давніх племен зберігають унікальні традиції

екологія

Банани можуть стати дефіцитом. Коли і чому

Лайфхаки

5 способів попередити зморшки під час сну