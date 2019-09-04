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У Львові почали відновлювати легендарну мозаїку

Середа, 4 вересня 2019, 06:51

Джерело: прес-служба Львівської міської ради.

У Львові розпочали відновлювати легендарну мозаїку "Море і риби" народного художника України Володимира Патика, яку зруйнував забудовник. 

У Львові почали відновлення легендарної мозаїки.
У Львові почали відновлення легендарної мозаїки.
Олександр Мазуренко

Деталі: Мозаїку, яку зруйнував забудовник, почали відновлювати 3 вересня. У міськраді планують повністю відновити витвір за 2-3 місяці. Обіцяють, що близько 70% мозаїки залишаться автентичними. Усі роботи фінансує компанія-забудовник, яка після отримання дозволу на реконструкцію будівлі повністю знищила роботу художника.

За словами сина автора роботи Остапа Патика, технічно відновити фреску можливо. Для відновлення мозаїки використають збережені елементи, а якщо їх забракне, то радянську мозаїку. Окрім цього, Остап Патик пропонує створити меморіальну кімнату батька. 

Також у цій будівлі забудовник пообіцяв облаштувати місце для дитячого мистецького простору. 

У Львові почали відновлення легендарної мозаїки.
У Львові почали відновлення легендарної мозаїки.
Олександр Мазуренко

Робота Володимира Патика поєднувала у собі різні техніки та матеріали, такі як скло і кераміку.

Що було раніше

  • Скандальний львівський забудовник повністю зніс будівлю першого львівського супермаркету "Океан", який прикрашала фреска-акваріум народного художника України Володимира Патика. Власники планували змінити фасад та обіцяли зберегти мозаїку. 

Теми: Львівкультура
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