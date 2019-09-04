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Ректору тернопільського вишу підкинули у двір вибухівку: він і дружина поранені

Середа, 4 вересня 2019, 11:50
Ректору тернопільського вишу підкинули у двір вибухівку: він і дружина поранені

Джерело: коментар речника Нацполіції Ярослава Тракала УП, видання "20 хвилин"

Зранку 4 вересня на подвір'ї ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого пролунав вибух, ректор і його дружина отримали травми.

Пряма мова Ярослава Тракала: "На подвір’ї господарства, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина. Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення лікарні з діагнозом вибухова політравма".  

 

"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 (замах на злочин) частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) ККУ. Тривають слідчо-оперативні дії".

Деталі: Подія сталася близько 8 ранку у дворі будинку ректора по вулиці Тернопільській у селі Петриків, поблизу Тернополя.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, кінологи, вибухотехніки, криміналісти. 

 
фото ternopoliany.te.ua

За даними видання "20 хвилин", постраждав ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий та його дружина Оксана.

За словами очевидців, невідомі закинули на подвір'я пакет із невідомим начинням, Крисоватий підняв його, і пакет вибухнув у руках.

Крисоватий і його дружина отримали серйозні травми. Сусіди розповіли, що ректору відірвало кисть, його дружина була закривавлена, її забрала швидка без свідомості.

Також вказується, що неподалік місця вибуху знайшли записку, яку могли залишити зловмисники.

Ірина Балачук, УП
Теми: Тернопільвибух
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