У Донецьку стався вибух біля шахти, загинула людина – росЗМІ
Джерело: "Интерфакс" із посиланням на ресурс бойовиків "ДАН".
В окупованому Донецьку 4 вересня близько 9:30 ранку стався вибух на пустирі біля шахти імені Скочинського у Кіровському районі.
Загинув один робітник.
У т. зв. "міністерстві вугілля та енергетики" уточнили, що вибух стався на пустирі, не задіяному в виробництві. На роботу шахти він не вплинув.
Причини вибуху встановлюються.
Дані про постраждалих поки уточнюються.
Про потужний вибух біля шахти Скочинського також повідомляють користувачі соцмереж, повідомляють "Новости Донбасса" й "Остров".
Шахта імені Скочинського розташована менш ніж за 10 км від лінії розмежування.
Вугільна шахта імені академіка Олександра Скочинського входить у структуру "Донецької вугільної енергетичні компанії". Вона була спроектована інститутом "Донгіпрошахт" у 1959 році, здана в експлуатацію в квітні 1975 року, перше вугілля дала в листопаді 1975 року.
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