У Донецьку стався вибух біля шахти, загинула людина – росЗМІ

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Середа, 4 вересня 2019, 12:20

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на ресурс бойовиків "ДАН".

В окупованому Донецьку 4 вересня близько 9:30 ранку стався вибух на пустирі біля шахти імені Скочинського у Кіровському районі.

Загинув один робітник.

У т. зв. "міністерстві вугілля та енергетики" уточнили, що вибух стався на пустирі, не задіяному в виробництві. На роботу шахти він не вплинув.

Причини вибуху встановлюються.

Дані про постраждалих поки уточнюються.

Про потужний вибух біля шахти Скочинського також повідомляють користувачі соцмереж, повідомляють "Новости Донбасса" й "Остров".

Шахта імені Скочинського розташована менш ніж за 10 км від лінії розмежування.

Вугільна шахта імені академіка Олександра Скочинського входить у структуру "Донецької вугільної енергетичні компанії". Вона була спроектована інститутом "Донгіпрошахт" у 1959 році, здана в експлуатацію в квітні 1975 року, перше вугілля дала в листопаді 1975 року.

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Теми: Донецьк шахти


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