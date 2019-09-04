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Одеські депутати вигнали Ройтбурда з художнього музею

Середа, 4 вересня 2019, 12:22
Одеські депутати вигнали Ройтбурда з художнього музею

Джерело: "Думская", Facebook-сторінка Ройтбурда.

Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею, відомим художником Олександром Ройтбурдом.

Деталі: За його звільнення проголосував 51 депутат. Троє були проти, троє утрималися, 25 людей не голосували.

Питання внесли до порядку денного за пропозицією депутата Олексія Кобильнікова. Він заявив, що Ройтбурд ігнорує депутатські запити щодо фінансової діяльності музею і "знущається" над ними.

 

Категорично проти звільнення Ройтбурда виступила тимчасово виконуюча обов'язки голови ОДА Світлана Шаталова. Вона звинуватила ініціаторів проекту рішення в лобіюванні особистих інтересів і відсутності громадянського обов'язку.

Пряма мова Шаталової: "Ваша наполегливість не має кордонів, ваші договорняки суперечать здоровому глузду і логіці. З Ройтбурдом колекція музею збільшилась на 49 об'єктів, проведено ремонт, причому за рахунок меценатів. Хто ще міг таке зробити?".

Пряма мова Ройтбурда: "Отже сесія облради мене звільнила. Попкорн викидати рано".

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба висловив Ройтбурду свою підтримку.

Пряма мова Кулеби: "З Олександром Ройтбурдом я особисто незнайомий. І хоча він величезний талант, я навіть не фанат його таланту, якщо чесно) Але те, що він робив в Одесі, по суті було інтеграцією окремо взятого музею в європейський (і світовий) культурний простір".

"Битва за євроінтеграцію відбувається скрізь - від урядових кабінетів до музеїв. Українські совок, постсовок і рагульство нікуди не поділися. Вони завжди готові віджати втрачені позиції у тих, хто намагається запровадити в Україні нормальні європейські стандарти. У цьому разі - зробити крутий європейський музей в Одесі. І тому я у цій ситуації, звісно, на боці Ройтбурда-євроінтегратора".

Нагадаємо:

  • Відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею ще наприкінці 2017 року, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру.
  • Тоді у ситуацію втрутився губернатор області Максим Степанов. 19 березня він призначив Ройтбурда  керівником музею.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеса
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