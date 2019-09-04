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Голову "виборчкому" Криму розшукують за державну зраду

Середа, 4 вересня 2019, 12:52

Джерело: прокуратура Автономної республіки Крим

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру у державній зраді та оголосила в розшук так званого голову "Избирательной комиссии Республики Крым" Михайла Малишева.

Дослівно: "Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно голови "Избирательной комиссии Республики Крым"". 

"У рамках кримінального провадження голові "Избирательной комиссии Республики Крым" повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, також вказану особу оголошено у розшук".   

 
Михайло Малишев 

Деталі: Малишев 16 березня 2014 року сприяв проведенню незаконного "загальнокримського референдуму", яким Росія намагається легітимізувати захоплення Криму.

А 8 вересня 2019 року він забезпечуватиме проведення незаконних виборів депутатів до так званого "Государственного совета Республики Крым".

Прокуратура закликала кримчан не брати участі у голосуванні, а про факти організації та проведення незаконних виборів в окупованому Криму повідомляти до правоохоронних органів.

Головою так званого "Избиркома Крыма" є Михайло Малишев.

Українська правда
Теми: Кримпрокуратурадержзрада
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