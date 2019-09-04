Єврокомісія призначила спеціального радника з питань відносин з Україною

3142 перегляди
Середа, 4 вересня 2019, 14:27

Європейська комісія призначила колишнього євродепутата Елмара Брока спеціальним радником президента Жана-Клода Юнкера з питань відносин з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Єврокомісії.

"Це рішення набирає чинності негайно, і посада не отримує винагороди.

"Пан Брок консультуватиме президента щодо стратегії та пріоритетів у відносинах з Україною після президентських і парламентських виборів в країні на початку цього року. Завдяки майже 15-річному досвіду роботи на посаді голови Комітету з закордонних справ в Європарламенті, пан Брок допоможе встановити зв'язки з новою владою та визначити пріоритети і переваги нової адміністрації щодо її відносин з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про призначення набирає чинності негайно, а Брок не отримуватиме заробітної плати на цій посаді. Брок співпрацюватиме з іншими чиновниками в ЄС, які відповідають за стосунки з Україною.

Брок вперше був обраний євродепутатом ще у 1980 році. У галузі зовнішньої політики він також обіймав посаду заступника голови та голови робочої групи з питань закордонних справ Європейської народної партії, головного доповідача Європарламенту з питань розширення ЄС, речника із зовнішньої політики групи ЄНП та переговірника Європарламенту щодо створення Європейської служби зовнішніх дій.

Зазначимо, що термін повноважень Єврокомісії на чолі з Юнкером спливає 31 жовтня. Його посаду займе німкеня Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, Брок залишиться працювати її радником. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЄС Європа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Президент Словенії запропонував ЄС надати "особливий статус" Україні і Туреччині 4 вересня 2019, 10:00
ЄС інвестує в міст, що покращить сполучення Румунії з Україною 2 вересня 2019, 14:05
ЄС відкинув вимоги британського прем'єра по "бекстопу" 1 вересня 2019, 18:58
Усі новини
Головні новини
Зеленський вніс у Раду закон про покарання за бурштин
Кличко каже, що уряд намагається ввести пряме президентське правління в Києві
У Богдана з'явилася перша заступниця
Гончарук про звільнення Кличка: Я б звільнив Столара
Усі новини
екологія

Банани можуть стати дефіцитом. Коли і чому

дослідження

Чому собаки поводяться по-різному

Фото

22 світлини показують птахів під час полювання на їжу