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Єврокомісія призначила спеціального радника з питань відносин з Україною

Середа, 4 вересня 2019, 14:27

Європейська комісія призначила колишнього євродепутата Елмара Брока спеціальним радником президента Жана-Клода Юнкера з питань відносин з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Єврокомісії.

"Це рішення набирає чинності негайно, і посада не отримує винагороди.

"Пан Брок консультуватиме президента щодо стратегії та пріоритетів у відносинах з Україною після президентських і парламентських виборів в країні на початку цього року. Завдяки майже 15-річному досвіду роботи на посаді голови Комітету з закордонних справ в Європарламенті, пан Брок допоможе встановити зв'язки з новою владою та визначити пріоритети і переваги нової адміністрації щодо її відносин з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про призначення набирає чинності негайно, а Брок не отримуватиме заробітної плати на цій посаді. Брок співпрацюватиме з іншими чиновниками в ЄС, які відповідають за стосунки з Україною.

Брок вперше був обраний євродепутатом ще у 1980 році. У галузі зовнішньої політики він також обіймав посаду заступника голови та голови робочої групи з питань закордонних справ Європейської народної партії, головного доповідача Європарламенту з питань розширення ЄС, речника із зовнішньої політики групи ЄНП та переговірника Європарламенту щодо створення Європейської служби зовнішніх дій.

Зазначимо, що термін повноважень Єврокомісії на чолі з Юнкером спливає 31 жовтня. Його посаду займе німкеня Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, Брок залишиться працювати її радником. 

Теми: ЄСЄвропа
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