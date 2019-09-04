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"Держава в смартфоні": послугами онлайн користуються лише 5% українців

Середа, 4 вересня 2019, 15:36

Джерело: пресс-конференція директора Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірини Бекешкіної в "Укрінформі".

Адмінпослугами в режимі онлайн користувалися лише 5% респондентів, опитаних в рамках дослідження щодо оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг.

Пряма мова Бекешкіної: "Щодо держави у смартфоні. Все ж таки лише 5% населення вже користувалися адміністративними послугами онлайн. Це, звичайно, треба розширювати, тому що їх мало. Але при цьому не треба забувати, що згідно з нашим останнім опитуванням, взагалі інтернетом користуються в Україні 70% населення, 30% - інтернетом не користується. Причому дуже часто ці 30% це саме ті люди, які найбільше потребують адміністративних послуг".

Деталі: На думку Бекешкіної, "державу в смартфоні" варто впроваджувати, але перш за все необхідно розширювати коло користувачів послуг.

Згідно з дослідженням, найчастіше опитаними респондентами використовувалися сервіси Міністерства соціальної політики — 47,4%, що пов’язано з великою кількістю звернень за послугами соціального характеру, а також - Міністерства юстиції та Державної фіскальної податкової служби - 30,3% та 22,6% відповідно.

Чому це важливо: Команда президента Володимира Зеленського намагається втілити проект "Держава у смартфоні". Планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.

Додатково: Дослідження проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року на замовлення Центру політико-правових реформ.

Соціологи опитали 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

"Українська правда" у Threads

Теми: технологіїсоціологія
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