Посли ЄС схвалили продовження персональних санкцій проти Росії

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) схвалив рішення продовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії.

Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький, передає "Європейська правда".

"На першому засіданні після літньої перерви Корепер погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020р. Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС" - написав він у Twitter.

На І-му засіданні після літньої перерви Корепер погодив продовження антирос. санкцій до березня 2020р. Підтримка суверенітету і терит. цілісності 🇺🇦 залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС pic.twitter.com/MpsYSATwli — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) September 4, 2019

Санкції були вперше запроваджені у 2014 році у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. До березня в списку перебували 153 людини і 40 компаній.

Під час останнього продовження рішення про санкції ЄС включив до цього переліку 8 росіян, причетних до інциденту 25 листопада минулого року в районі керченської протоки, в результаті якого були захоплені українські кораблі та моряки.

Європейська правда