Група українців погрожувала вчинити теракт у Варшаві — польська поліція

Польська поліція затримала трьох громадян України – двох чоловіків та жінку, які на записаному в Інтернеті відео погрожували вчинити у Варшаві теракт.

Про це з посиланням на прес-секретаря польської поліції повідомляє Укрінформ.

"Завдяки швидкій і дуже хорошій взаємодії відділів, які протидіють кіберзлочинності головного управління поліції і поліції Варшави, а потім криміналістів, ми детально встановили місце перебування цих осіб",- заявив прес-секретар польської поліції Маріуш Цярка.

Він додав, що вони були затримані підрозділом кримінальної поліції в рамках дій щодо гарантування безпеки міжнародних заходів з 80-річчя початку Другої світової війни, що відбулися 1 вересня у Варшаві.

Речник поліції повідомив, що в місці перебування громадян України було виявлено зброю, яку передано на експертизу. За попередньою інформацією, ця зброя не є вогнепальною. Поліція допитала затриманих осіб.