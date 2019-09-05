Іран заявив, що активізує ядерну діяльність і дає Європі ще два місяці

Президент Ірану Хасан Роухані попередив, що його країна може зробити "найважливіший крок" з відмови від своїх зобов'язань за ядерною угодою зі світовими державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Роухані наголосив, що Тегеран дасть Європі ще два місяці, щоб врятувати угоду, оскільки навряд чи сторони досягнуть домовленості "сьогодні чи завтра".

На засіданні уряду Роухані також заявив, що Іран оголосить "третій крок" зі скорочення зобов’язань і таким чином активізує ядерну діяльність.

Він додав, що цей крок "матиме надзвичайні наслідки".