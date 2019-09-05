Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іран заявив, що активізує ядерну діяльність і дає Європі ще два місяці

Четвер, 5 вересня 2019, 06:18
Іран заявив, що активізує ядерну діяльність і дає Європі ще два місяці

Президент Ірану Хасан Роухані попередив, що його країна може зробити "найважливіший крок" з відмови від своїх зобов'язань за ядерною угодою зі світовими державами. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Роухані наголосив, що Тегеран дасть Європі ще два місяці, щоб врятувати угоду, оскільки навряд чи сторони досягнуть домовленості "сьогодні чи завтра".

На засіданні уряду Роухані також заявив, що Іран оголосить "третій крок" зі скорочення зобов’язань і таким чином активізує ядерну діяльність.

Він додав, що цей крок "матиме надзвичайні наслідки".

Теми: Іран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Іран
Білорусь хоче укласти з Іраном угоду про виробництво "Шахедів" – ISW
Військове партнерство Росії та Ірану поглиблюється – Держдеп США
Студенти російського коледжу збирають іранські "Шахеди" – розслідування
Останні новини
23:26
Bloomberg пише, що Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: