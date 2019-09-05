52% українців вірять: якщо держава накаже підняти зарплату до $1 тисячі, то так і буде

Джерело: Результати опитування Міжнародної дослідницької компанії Kantar TNS на замовлення Центру економічної стратегії

84% українців підтримують популістську політику, а 59% не лише підтримують, а й вважають її реалістичною.

Дослівно: "У середньому 59% українців підтримують та вважають реалістичними популістські політики. Більш того, в середньому 84% просто підтримують популістські політики".

"Такі цифри є небезпечними для економіки. Вони означають, що більшість українців не лише підтримують абстрактну популістську політику, але й вірять, що її можна втілити у життя, а отже будуть вимагати від політиків її втілення".

Деталі: Найбільш схильні підтримувати таку політику економічно вразливі верстви населення (люди, що мають менше можливостей для реалізації у освіті, працевлаштуванні, тощо) та, меншою мірою, люди, які не проявляють критичного мислення у повсякденному житті.

Відзначається, що прихильники популізму частіше за все живуть в селах, не мають вищої освіти або отримують маленькі зарплати.

Разом з тим, відмінності щодо підтримки популізму залежно від віку чи регіону – несуттєві.

Соціологи також з’ясували, що знизити рівень підтримки популізму можливо.

Для цього рекомендують:

Приділяти особливу увагу вразливим групам населення. Зокрема, держава має покращувати якість освіти в селах, стимулювати роботодавців до створення більшої кількості робочих місць, створювати спецпрограми, спрямовані на покращення можливостей для цих груп людей. Пропонувати альтернативи популізму. Зокрема, при комунікації щодо шкідливості популізму слід наголошувати, що існують альтернативні, більш реалістичні способи вирішення певної суспільної проблеми. Адаптувати аргументи під кожну окрему цільову аудиторію, не зловживати емоційно забарвленою риторикою. Розвивати критичне мислення. Люди з вищим рівнем критичного мислення в повсякденному житті є менш схильними підтримувати популізм і у сфері економіки, адже критичне мислення допомагає зрозуміти, що довгострокові наслідки популістської політики будуть негативними. Для зменшення підтримки популізму держава має приділити увагу розвитку критичного мислення з дитинства. Наприклад, шляхом внесення змін до шкільної програми, в якій більше часу приділялося б аналізу та критичному мисленню замість запам’ятовування фактів, а також використання досвіду інших країн з проведення інформаційних кампаній.

Дослідження проводилися у лютому-березні 2019 року. Загалом опитали 2000 респондентів від 18 років і старше, які проживають у всіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу) та м. Києві.