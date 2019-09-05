52% українців вірять: якщо держава накаже підняти зарплату до $1 тисячі, то так і буде
Джерело: Результати опитування Міжнародної дослідницької компанії Kantar TNS на замовлення Центру економічної стратегії
84% українців підтримують популістську політику, а 59% не лише підтримують, а й вважають її реалістичною.
Дослівно: "У середньому 59% українців підтримують та вважають реалістичними популістські політики. Більш того, в середньому 84% просто підтримують популістські політики".
"Такі цифри є небезпечними для економіки. Вони означають, що більшість українців не лише підтримують абстрактну популістську політику, але й вірять, що її можна втілити у життя, а отже будуть вимагати від політиків її втілення".
Деталі: Найбільш схильні підтримувати таку політику економічно вразливі верстви населення (люди, що мають менше можливостей для реалізації у освіті, працевлаштуванні, тощо) та, меншою мірою, люди, які не проявляють критичного мислення у повсякденному житті.
Відзначається, що прихильники популізму частіше за все живуть в селах, не мають вищої освіти або отримують маленькі зарплати.
Разом з тим, відмінності щодо підтримки популізму залежно від віку чи регіону – несуттєві.
Соціологи також з’ясували, що знизити рівень підтримки популізму можливо.
Для цього рекомендують:
- Приділяти особливу увагу вразливим групам населення. Зокрема, держава має покращувати якість освіти в селах, стимулювати роботодавців до створення більшої кількості робочих місць, створювати спецпрограми, спрямовані на покращення можливостей для цих груп людей.
- Пропонувати альтернативи популізму. Зокрема, при комунікації щодо шкідливості популізму слід наголошувати, що існують альтернативні, більш реалістичні способи вирішення певної суспільної проблеми.
- Адаптувати аргументи під кожну окрему цільову аудиторію, не зловживати емоційно забарвленою риторикою.
- Розвивати критичне мислення. Люди з вищим рівнем критичного мислення в повсякденному житті є менш схильними підтримувати популізм і у сфері економіки, адже критичне мислення допомагає зрозуміти, що довгострокові наслідки популістської політики будуть негативними. Для зменшення підтримки популізму держава має приділити увагу розвитку критичного мислення з дитинства. Наприклад, шляхом внесення змін до шкільної програми, в якій більше часу приділялося б аналізу та критичному мисленню замість запам’ятовування фактів, а також використання досвіду інших країн з проведення інформаційних кампаній.
Дослідження проводилися у лютому-березні 2019 року. Загалом опитали 2000 респондентів від 18 років і старше, які проживають у всіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу) та м. Києві.
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