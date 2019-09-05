У РФ хочуть відслідковувати сайти, які відвідують користувачі

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Четвер, 5 вересня 2019, 13:22

Джерело: Ведомости.

Російські чиновники планують створити єдину систему інтернет-обліку, яка буде моніторити перегляди контенту користувачів мережі і покази реклами в інтернеті.

Деталі: Ідею створення такої системи обговорюють співробітники адміністрації президента, профільні чиновники та медіакомпанії. Як повідомляє видання, таку систему обліку можна порівняти із тою, яка вимірює ТБ-аудиторію. 

Наразі невідомо, які дані буде збирати система. Джерела видання говорять, що податкова служба має намір моніторити покази інтернет-реклами і збирати дані про рекламні доходи компаній, у тому числі іноземних інтернет-холдингів.

Крім цього, як зазначають у виданні, збір даних по інтернет-аудиторії допоможе російським чиновникам чітко зрозуміти, який контент дивляться громадяни в мережі та які інтернет-майданчики найбільше впливають на громадську думку. 

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Теми: Росія


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