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У ГУР кажуть, що Росія завершує формування сил, які можуть піти на Україну

Четвер, 5 вересня 2019, 14:30

Джерело: представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Укрінформу"

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький вбачає загрозу поновлення широкомасштабних бойових дій із боку Росії.

Вадим Скібіцький на запитання про найбільш серйозні загрози: "В принципі всі загрози у нас визначені в документах: у Воєнній доктрині, яка зараз буде оновлена відповідно до закону "Про національну безпеку", в Стратегії національної безпеки, в інших документах.

Але є загрози, які на сьогодні залишаються актуальними і які потрібно не просто відслідковувати, а потрібно здійснювати заходи щодо їх нейтралізації або недопущення підвищення їх рівня.

По-перше, одна з основних загроз – це загроза територіальній цілісності України і можливість відновлення широкомасштабних бойових дій, а то й навіть широкомасштабної збройної агресії проти нашої держави. Вона залишається, і РФ підтримує високий рівень цієї загрози за рахунок нарощування угруповань своїх військ".

Скібіцький заявив, що Росія вже на початку наступного року матиме біля кордону сили, які зможе задіяти для наступу на Україну:

"На сьогодні, починаючи з 2015 року, вже по суті завершується формування трьох російських дивізій біля нашого кордону – це 3-я, 144-а та 150-а мотострілецькі дивізії. Крім того, продовжується формування 8-ї армії у Південному військовому окрузі, яка безпосередньо буде діяти на нашому напрямку.

І згідно з планами, які існують в РФ, основні заходи заплановано завершити вже у кінці 2019 – початку 2020 року. Тобто це ті заходи, які дозволять мати боєготові з’єднання, здатні діяти на нашому напрямку".

Представник українського ГУР додав: "До речі, саме в наступному році планується навчання "Кавказ-2020", де плани щодо застосування нових формувань проти нашої держави вже будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу, в тому числі й на території Криму".

"Українська правда" у Threads

Теми: розвідкаМіноборониРосіявійна
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