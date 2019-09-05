В Укренерго – обшуки: підозрюють розкрадання 40 мільйонів
Джерело: Департамент захисту економіки Нацполіції
Правоохоронці викрили схему привласнення понад 40 мільйонів гривень посадовцями ДП "НЕК "Укренерго", на підприємстві проходять обшуки.
Дослівно: "Наразі оперативники…. проводять санкціоновані обшуки на території Києва, Харкова, Львова та Київської області в офісних приміщеннях та за місцем мешкання осіб, причетних до протиправної діяльності".
Деталі: У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували факти злочинної діяльності посадовців енергетичної компанії під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб підприємства.
За попередніми даними, сума збитків становить понад 40 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває.
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