Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Укренерго – обшуки: підозрюють розкрадання 40 мільйонів

Четвер, 5 вересня 2019, 16:13

Джерело: Департамент захисту економіки Нацполіції

Правоохоронці викрили схему привласнення понад 40 мільйонів гривень посадовцями ДП "НЕК "Укренерго", на підприємстві проходять обшуки.

Дослівно: "Наразі оперативники…. проводять санкціоновані обшуки на території Києва, Харкова, Львова та Київської області в офісних приміщеннях та за місцем мешкання осіб, причетних до протиправної діяльності".

Деталі: У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували факти злочинної діяльності посадовців енергетичної компанії під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб підприємства.

За попередніми даними, сума збитків становить понад 40 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває.

Українська правда
Теми: енергетикаобшукикорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
енергетика
Вітер і сонце будуть забезпечуватимуть третину світової електроенергії до 2030 року – дослідження
Енергокомпанія Ахметова розраховує на державні кредити для відновлення ТЕС
Підготовка до зими 2023-2024: чому енергетики кажуть готуватися до найгіршого
Останні новини
23:26
Bloomberg пише, що Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: