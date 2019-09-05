Під Києвом горить сміттєзвалище

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій Київської області

Рятувальники у Київській області намагаються ліквідувати пожежу на території приватного сміттєсортувального заводу.

Деталі: Повідомлення про пожежу на відкритій території у селі Демидів надійшло 5 вересня о 08:37.

По прибуттю пожежники встановили, що горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га та 1 га окремими осередками.

Пожежу було локалізовано о 15:30 на площі 1,5 га. Наразі триває ліквідація.

До гасіння залучено 18 представників особового складу, 3 одиниці техніки, 2 трактора, 1 водовозка та 2 самосвала по 20 тон.

На місці працює 38-а Державна пожежна-рятувальна частина смт Димер та 39-а Державна пожежно-рятувальна частина села Нові Петрівці.