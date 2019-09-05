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Під Києвом горить сміттєзвалище

Четвер, 5 вересня 2019, 17:12

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій Київської області

Рятувальники у Київській області намагаються ліквідувати пожежу на території приватного сміттєсортувального заводу.

Деталі: Повідомлення про пожежу на відкритій території у селі Демидів надійшло 5 вересня о 08:37.

 

По прибуттю пожежники встановили, що горить сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га та 1 га окремими осередками.

Пожежу було  локалізовано о 15:30 на площі 1,5 га. Наразі триває ліквідація.

 

До гасіння залучено 18 представників особового складу, 3 одиниці техніки, 2 трактора, 1 водовозка та 2 самосвала по 20 тон.

 

На місці працює 38-а Державна пожежна-рятувальна частина смт Димер та 39-а Державна пожежно-рятувальна частина села Нові Петрівці.

 

Українська правда
Теми: пожежаКиїв
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