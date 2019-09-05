"Слуга народу" має намір змінити регламент роботи Верховної Ради

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Четвер, 5 вересня 2019, 18:51

Джерело: Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук

Фракція "Слуги народу" планує розробити новий регламент роботи Верховної Ради.

Пряма мова Стефанчука: "Сама велика помилка, що ми за 28 років не отримали регламенту Верховної Ради України, тому що теперішній регламент Верховної Ради України, на превеликий жаль, це процедурний джем – ви туди потрапляєте і ви вже не можете рухатись, це тромб для будь-яких питань.

Тому задача наша номер один, ми її вже обговорили...розробити абсолютно новий регламент, який би був сукупністю процедур, а не сукупністю якихось інших речей, і які би дали можливість, при збереженні прав більшості і опозиції, але забезпечувати швидкий і динамічний розгляд питань".

Стефанчук пояснив, що в іншому разі ухвалення законів у парламенті залишатиметься "процесом заради процесу, коли вноситься якийсь кодекс і помирає під п'ятьма тисячами правок".

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Теми: Верховна Рада Слуга народу


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