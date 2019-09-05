Трамп скоротив витрати на протистояння РФ на користь стіни з Мексикою – сенатор

Джерело: сенатор-демократ Чак Шумер у Твіттері

Президент Дональд Трамп вклав $771 млн, передбачених для стримування Росії в Європі, у будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Деталі: Йдеться про перерозподіл коштів з програми "Європейська ініціатива стримування".

За словами Шумера, своїми діями Трамп сприяє кампанії президента Росії Володимира Путіна з підриву НАТО і трансатлантичних відносин.

Пряма мова: "Скорочення фінансування на посилення дій наших перевірених часом європейських союзників проти російської агресії, щоб просувати політично вмотивований престижний проект президента, за який, як він обіцяв, заплатить Мексика ... послаблює нашу національну безпеку".