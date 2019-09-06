Ураган “Доріан” “вкрив” пляжі Флориди кокаїном
П'ятниця, 6 вересня 2019, 07:50
Джерело: CNN
Ураган "Доріан", що вирує над Флоридою, виніс на пляжі штату пакунки з 26-ма кілограмами кокаїну.
Деталі: Про знахідку поліцейським розповіли місцеві мешканці. Пакунок із написом "Diamant" лежав просто неба на пляжі Парадайз Біч. А За 32 кілометри від цього місця поліція знайшла ще 15 таких пакунків.
Фахівці кажуть, що один такий презент із кокаїном коштує понад 30 тисяч доларів.
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з наближенням урагану до Флориди.
- Жертвами урагану вже стали понад 20 осіб, здебільшого на Багамах.
- У кількох американських штатах через негоду оголошено надзвичайний стан і евакуюють населення.