Ураган “Доріан” “вкрив” пляжі Флориди кокаїном

Джерело: CNN

Ураган "Доріан", що вирує над Флоридою, виніс на пляжі штату пакунки з 26-ма кілограмами кокаїну.

Деталі: Про знахідку поліцейським розповіли місцеві мешканці. Пакунок із написом "Diamant" лежав просто неба на пляжі Парадайз Біч. А За 32 кілометри від цього місця поліція знайшла ще 15 таких пакунків.

Фахівці кажуть, що один такий презент із кокаїном коштує понад 30 тисяч доларів.

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