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Ураган “Доріан” “вкрив” пляжі Флориди кокаїном

П'ятниця, 6 вересня 2019, 07:50

Джерело: CNN

Ураган "Доріан", що вирує над Флоридою, виніс на пляжі штату пакунки з 26-ма кілограмами кокаїну. 

Деталі: Про знахідку поліцейським розповіли місцеві мешканці. Пакунок із написом "Diamant" лежав просто неба на пляжі Парадайз Біч. А За 32 кілометри від цього місця поліція знайшла ще 15 таких пакунків. 

Фахівці кажуть, що один такий презент із кокаїном коштує понад 30 тисяч доларів. 

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з наближенням урагану до Флориди.
  • Жертвами урагану вже стали понад 20 осіб, здебільшого на Багамах. 
  • У кількох американських штатах через негоду оголошено надзвичайний стан і евакуюють населення.

Теми: СШАекологіяконтрабанда
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