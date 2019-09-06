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Світоліна залишила US Open, програвши американці у півфіналі

П'ятниця, 6 вересня 2019, 08:59
Світоліна залишила US Open, програвши американці у півфіналі

Джерело: Інтерфакс-Україна, Twitter US Open Tennis

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла американці Серені Вільямс у півфіналі US Open і покинула змагання.

Деталі: Американська тенісистка Вільямс обіграла Світоліну у двох сетах із рахунком 6:3, 6:1.

Зустріч тривала 1 годину 10 хвилин.

Вільямс виграла 101-й матч на US Open і повторила рекорд співвітчизниці Кріс Еверт.

У фіналі US Open Вільямс зіграє з канадкою Б'янкою Андрееску.

Теми: спорт
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