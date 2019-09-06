Світоліна залишила US Open, програвши американці у півфіналі
П'ятниця, 6 вересня 2019, 08:59
Джерело: Інтерфакс-Україна, Twitter US Open Tennis
Українська тенісистка Еліна Світоліна програла американці Серені Вільямс у півфіналі US Open і покинула змагання.
Деталі: Американська тенісистка Вільямс обіграла Світоліну у двох сетах із рахунком 6:3, 6:1.
The story of Svitolina and Serena as told through 📸https://t.co/zrWbyrbbUa | #USOpen pic.twitter.com/3Wxm5Y6YNa— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019
Зустріч тривала 1 годину 10 хвилин.
Вільямс виграла 101-й матч на US Open і повторила рекорд співвітчизниці Кріс Еверт.
У фіналі US Open Вільямс зіграє з канадкою Б'янкою Андрееску.
The women's singles final is set!— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019
Who is your pick to lift the 🏆? #USOpen pic.twitter.com/CwsoEOZhee