Світоліна залишила US Open, програвши американці у півфіналі

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла американці Серені Вільямс у півфіналі US Open і покинула змагання.

Деталі: Американська тенісистка Вільямс обіграла Світоліну у двох сетах із рахунком 6:3, 6:1.

Зустріч тривала 1 годину 10 хвилин.

Вільямс виграла 101-й матч на US Open і повторила рекорд співвітчизниці Кріс Еверт.

У фіналі US Open Вільямс зіграє з канадкою Б'янкою Андрееску.

