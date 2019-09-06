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У Києві у тролейбусі влаштували стрілянину: двоє поранених

П'ятниця, 6 вересня 2019, 13:27

Джерело: поліція Києва

У столиці суперечка між пасажирами тролейбуса переросла у стрілянину, у результаті двоє осіб отримали вогнепальні поранення.

Дослівно: "У столиці правоохоронці розшукують зловмисника, який стріляв у пасажирів тролейбуса. Внаслідок конфлікту у громадському транспорті постраждало двоє чоловіків, яких із вогнепальними пораненнями госпіталізували у лікарню". 

 

Деталі: Інцидент стався у громадському транспорті на вулиці Федорова у Голосіївському районі.

Спершу між двома пасажирами тролейбуса виникла сварка, вона переросла у штовханину. Пізніше один із чоловіків дістав із рюкзака пістолет і вистрілив у бік опонента.

На зупинці він вийшов із салону, але у конфлікт втрутився інший пасажир, який наздогнав правопорушника. Під час з’ясування стосунків на зупинці правопорушник тричі вистрілив у чоловіка, який заступався за потерпілого, і втік.

Двох поранених, 28-ми років та 43-х років, госпіталізували. Наразі їх життю нічого не загрожує.

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, відпрацьовують відео з камер спостереження.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ, зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліція відзначає, що стрілок був одягнений у куртку пісочного кольору, джинси та при собі мав чорний рюкзак, і закликає свідків події і осіб, які впізнали хулігана, повідомити про це на 102.

Українська правда
Теми: Київполіція
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