Зеленський не підтримав петицію про легалізацію зброї
Джерело: Сайт президента Володимира Зеленського
Володимир Зеленський не підтримав ідею запровадити вільний обіг зброї.
Деталі: 22 травня на сайті президента була зареєстрована петиція з вимогою врегулювати обіг зброї, яка набрала необхідні для розгляду главою держави 25 тисяч підписів. Автори петиції вимагали запровадити вільний обіг зброї для самозахисту.
6 вересня було опубліковано відповідь президента. Зеленський вважає передчасною таку ініціативу через бойові дії на Сході, військово-політичну ситуацію та рівень безпеки в державі. Зеленський подякував авторам петиції та тим, хто її підписав та пообіцяв направити на розгляд Комісії з питань правової реформи.
Дослівно: "Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність - людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та ураховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана".
Передісторія:
- У 2015 році на сайті тодішнього президента Петра Порошенка була зареєстрована петиція з вимогою легалізації вільного обігу зброї, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів.
- Пізніше Порошенко прокоментував цю ініціативу, де порадив бажаючим носити зброю піти до воєнкомату і на фронт.