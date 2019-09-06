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Зеленський не підтримав петицію про легалізацію зброї

П'ятниця, 6 вересня 2019, 14:12

Джерело: Сайт президента Володимира Зеленського

Володимир Зеленський не підтримав ідею запровадити вільний обіг зброї.

Деталі: 22 травня на сайті президента була зареєстрована петиція з вимогою врегулювати обіг зброї, яка набрала необхідні для розгляду главою держави 25 тисяч підписів. Автори петиції вимагали запровадити вільний обіг зброї для самозахисту. 

6 вересня було опубліковано відповідь президента. Зеленський вважає передчасною  таку ініціативу через бойові дії на Сході, військово-політичну ситуацію та рівень безпеки в державі. Зеленський подякував авторам петиції та тим, хто її підписав та пообіцяв направити на розгляд Комісії з питань правової реформи.

Дослівно: "Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність - людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та ураховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана".

Передісторія

  • У 2015 році на сайті тодішнього президента Петра Порошенка була зареєстрована петиція з вимогою легалізації вільного обігу зброї, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів. 
  • Пізніше Порошенко прокоментував цю ініціативу, де порадив бажаючим носити зброю піти до воєнкомату і на фронт.

Теми: Зеленськийпетиціязброя
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