Голова МЗС Молдови у понеділок відвідає Україну
П'ятниця, 6 вересня 2019, 14:14
Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску 9 вересня здійснить робочий візит до України.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook за результатами розмови з українським колегою Вадимом Пристайком, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, відносини з Україною, яка є стратегічним партнером Молдови, заслуговують особливої уваги.
"9 вересня я буду в Україні з робочим візитом на запрошення мого колеги Вадима Пристайка", – написав Попеску.
Під час візиту він проведе низку зустрічей з представниками уряду і Верховної Ради України.
"Ми обговоримо двосторонній порядок денний, регіональну та міжнародну співпрацю, європейську інтеграцію та інші теми, які мають для нас спільний інтерес", – уточнив молдовський міністр.