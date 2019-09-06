Держстат: Будівництво в Україні подорожчало ще на 9%

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П'ятниця, 6 вересня 2019, 14:22

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Теми: будівництво


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