Чорнобиль у 2019 році побив туристичний рекорд

5363 перегляди
П'ятниця, 6 вересня 2019, 14:47

Джерело: Держагентство з управління зоною відчуження

За 8 місяців 2019 року зону відчуження відвідала рекордна кількість туристів – 74 671 осіб.

Дослівно: "Цього року уже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження – 74 671 турист за 8 місяців. Лише за серпень 2019 року зону відвідало 14 416 осіб.

Від початку року цей показник збільшився уп’ятеро: ще у січні–лютому зону відвідувало менше 3 тисяч людей на місяць, а починаючи з березня кількість туристів почала стрімко зростати".

Деталі: Крім того, голова ДАЗВ своїм наказом у зоні відчуження затвердив 21 маршрут відвідування, серед яких 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні. Старт повноцінної роботи водних та повітряних маршрутів стане можливим після завершення облаштування контрольно-пропускних пунктів.

Загалом кількість відвідувачів зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції з 2015 року до 2018 року збільшилася з 8 тисяч до 70 тисяч осіб, з них половина - іноземці.

Нагадаємо:

  • Чорнобильська атомна електростанція — зупинена атомна електростанція біля міста Прип'яті в Київській області, діяла з 1977 по 2000 роки.
  • 26 квітня 1986 року при проведенні проектних випробувань на ЧАЕС стався вибух, що повністю зруйнував четвертий реактор станції і спричинив значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами.
  • Внаслідок цієї аварії було повністю евакуйовано населення Прип'яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції, а сама аварія є однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Чорнобиль Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У США показали перший звіт розвідки про аварію на ЧАЕС 18 серпня 2019, 12:21
Під Чорнобилем виготовлятимуть експериментальну крафтову горілку 8 серпня 2019, 10:18
"Микитасі" розіграли 2 мільярди на демонтаж саркофагу ЧАЕС – ЗМІ 1 серпня 2019, 10:54
Усі новини
Головні новини
Трамп просить Зеленського допомогти йому переобратися на виборах — Washington Post
Засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" етапували до Ставропольського краю
Зеленський підписав укази про помилування 12 росіян – адвокат
Рябошапка звільнив з посад прокурорів 8 областей
Усі новини
посміхніться!

Як це – бути татом? 13 веселих коміксів

Медицина

Хто такі трансплант-координатори і навіщо вони Україні

екологія

Банани можуть стати дефіцитом. Коли і чому