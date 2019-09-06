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Чорнобиль у 2019 році побив туристичний рекорд

П'ятниця, 6 вересня 2019, 14:47

Джерело: Держагентство з управління зоною відчуження

За 8 місяців 2019 року зону відчуження відвідала рекордна кількість туристів – 74 671 осіб.

Дослівно: "Цього року уже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження – 74 671 турист за 8 місяців. Лише за серпень 2019 року зону відвідало 14 416 осіб.

Від початку року цей показник збільшився уп’ятеро: ще у січні–лютому зону відвідувало менше 3 тисяч людей на місяць, а починаючи з березня кількість туристів почала стрімко зростати".

Деталі: Крім того, голова ДАЗВ своїм наказом у зоні відчуження затвердив 21 маршрут відвідування, серед яких 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні. Старт повноцінної роботи водних та повітряних маршрутів стане можливим після завершення облаштування контрольно-пропускних пунктів.

Загалом кількість відвідувачів зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції з 2015 року до 2018 року збільшилася з 8 тисяч до 70 тисяч осіб, з них половина - іноземці.

Нагадаємо:

  • Чорнобильська атомна електростанція — зупинена атомна електростанція біля міста Прип'яті в Київській області, діяла з 1977 по 2000 роки.
  • 26 квітня 1986 року при проведенні проектних випробувань на ЧАЕС стався вибух, що повністю зруйнував четвертий реактор станції і спричинив значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами.
  • Внаслідок цієї аварії було повністю евакуйовано населення Прип'яті, Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 км навколо станції, а сама аварія є однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства.

Українська правда

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Теми: ЧорнобильЗеленський
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