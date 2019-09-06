Чорнобиль у 2019 році побив туристичний рекорд

Джерело: Держагентство з управління зоною відчуження

За 8 місяців 2019 року зону відчуження відвідала рекордна кількість туристів – 74 671 осіб.

Дослівно: "Цього року уже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження – 74 671 турист за 8 місяців. Лише за серпень 2019 року зону відвідало 14 416 осіб.

Від початку року цей показник збільшився уп’ятеро: ще у січні–лютому зону відвідувало менше 3 тисяч людей на місяць, а починаючи з березня кількість туристів почала стрімко зростати".

Деталі: Крім того, голова ДАЗВ своїм наказом у зоні відчуження затвердив 21 маршрут відвідування, серед яких 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні. Старт повноцінної роботи водних та повітряних маршрутів стане можливим після завершення облаштування контрольно-пропускних пунктів.

Загалом кількість відвідувачів зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції з 2015 року до 2018 року збільшилася з 8 тисяч до 70 тисяч осіб, з них половина - іноземці.

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