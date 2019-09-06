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Зеленський вивів з РНБО Грицака, Гройсмана і Ко і затвердив новий склад

П'ятниця, 6 вересня 2019, 15:49

Джерело: указ президента на сайті ОПУ

Президент Володимир Зеленський затвердив зміни у персональному складі Ради національної безпеки і оборони.

Деталі: Глава держави офіційно ввів до складу РНБО прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра оборони Андрія Загороднюка та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова (за згодою).

Зеленський також затвердив у складі РНБО главу Служби безпеки Івана Баканова, міністра закордонних справ Вадима Пристайка і генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Водночас президент вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України колишнього главу СБУ Василя Грицака, екс-прем'єра Володимира Гройсмана, екс-главу МЗС Павла Клімкіна, екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія, екс-міністра юстиції Павла Петренка, екс-міністра оборони Степана Полторака.

Теми: РНБОЗеленський
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