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"Європейська солідарність" звинувачує Зеленського в спробі узурпації влади

П'ятниця, 6 вересня 2019, 16:20

Опозиційна фракція "Європейська солідарність" вважає, що законопроекти, подані президентом Володимиром Зеленським та "Слугою народу" до Верховної Ради, покликані перетворити Україну на тоталітарну державу.

Джерело: брифінг "Європейської солідарності"

Деталі: Опозиціонери проаналізували понад 50 законопроектів, поданих владою, і зазначили, що бачать загрозу обмеження парламентаризму.

Пряма мова Артура Герасимова: "Майже всі ці закони ведуть до повної концентрації влади в руках однієї люди, до повної відсутності контролю над діями влади. Вони цілеспрямовано намагаються розвернути нас від Європи в напрямку російської авторитарної моделі держави".

Пряма мова Вікторії Сюмар: Планується повністю обмежити парламентаризм, як систему стримувань і противаг в державній владі. Депутатів перетворюють на підставки під "зелені кнопки". Пропонується депутата позбавляти мандату рішенням керівного органу партії. Це прямо суперечить Конституції України.

Пряма мова Ростислава Павленка: "Задача парламенту приймати не кількість законів, а приймати закони якісні, які служили би суспільству. Ми бачимо інше. Ми бачимо спробу спробу закріпити владу за допомогою "узурпаційних пакетів".

Українська правда
Теми: Європейська солідарністьЗеленський
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