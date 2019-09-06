П'ять партій, які пройшли у Верховну Раду, отримають півмільярда із бюджету

П’ять політичних партій, які набрали достатньо голосів для проходження у парламент на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року, отримають із держбюджету відшкодування своїх витрат на суму 467 млн 327,7 тис. грн

Джерело: прес-служба ЦВК

Дослівно: "…затверджено обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6731110 "Відшкодування витрат політичним партіям, повʼязаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України" до проєкту Державного бюджету України на 2020 рік у сумі 467 млн 327,7 тис. грн."

Деталі: Згідно із законом "Про політичні партії в Україні" політсилам відшкодовуються їхні витрати на ведення передвиборної агітації. Головним розпорядником цих коштів є ЦВК.

Як повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА" Слуга Народу отримає 114 млн 640,3 тис. грн., Голос – 105 млн 669,6 тис. грн., Європейська Солідарність – 99 млн 494,2 тис. грн., Батьківщина – 87 млн 214,3 тис. грн., Опозиційна Платформа За Життя – 60 млн 309,4 тис. грн.

Також ЦВК затвердила власний план із обсягом видатків на проведення виборів народних депутатів на 2020 рік у сумі 95 млн 522 тис. грн. Ці кошти будуть використані у випадку переобрання депутатів в одномандатних округах.