Зеленський підписав укази про помилування 12 росіян – адвокат

Джерело: Валентин Рибін у коментарі interfax.ru, відеозвернення адвоката у Facebook

Російський адвокат Валентин Рибін заявив, що президент Володимир Зеленський підписав укази про помилування не менше 12 засуджених в Україні громадян Росії - їх усіх доставили в "пункт збору".

Пряма мова: "Видано укази про помилування близько 12 засуджених росіян, які вже доставлені з місць відбування покарання і знаходяться в пункті збору осіб, які беруть участь в обміні. Вважаю, що це підготовка до початку процедури обміну...

Українська сторона, враховуючи той факт, що в пункт збору доставляються особи, щодо яких є указ президента про помилування, виконала практично всі свої зобов'язання, досягнуті на переговорах".

Деталі: При цьому Рибін зазначив, що один росіянин - засуджений на 15 років ув'язнення Руслан Гаджієв, що знаходиться в списку, досі не доставлений в пункт. Указу про його помилування також немає.

Адвокат припустив, що відмова видавати росіянина може ускладнити ситуацію з обміном.

Нагадаємо, Рибін захищає, зокрема, засуджених за зраду і дезертирство колишніх кримських військових Олександра Баранова і Максима Одинцова, які є у списках на обмін.

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