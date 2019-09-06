РПЦ отримала ліцензію на виготовлення і продаж алкоголю
П'ятниця, 6 вересня 2019, 23:50
Джерело: "Російська служба BBC"
Російська компанія "Мезибь" отримала ліцензію на виробництво і постачання спирту та вина. Акції компанії належать Російській православній церкві.
Деталі: Ліцензію видала Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку.
Церковні вина виготовлятимуть у селі Дивноморське Краснодарського краю – там, де знаходиться "резиденція патріарха".
ТОВ "Мезибь" належить фінансово-господарському управлінню Московського патріархату (66,77%) і художньо-виробничому підприємству "Софрон", яке виробляє церковне начиння (33,33%).
Прес-секретар патріарха Кирила Олександр Волков заявив, що буде не масове виробництво, а радше "досить ексклюзивні вина – як, скажімо, у католиків папські вина, які складно купити".