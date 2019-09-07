Трамп просить Зеленського допомогти йому переобратися на виборах — Washington Post

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Субота, 7 вересня 2019, 02:07

Президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

Про це йдеться в матеріалі Washington Post.

За версією видання, Володимир Зеленський повинен сприяти розвитку розслідування, відкритого в Україні щодо суперника Трампа по президентських перегонах - Джо Байдена. Також повідомляється, що перегляд США військової допомоги для України, був спробою шантажу українського лідера.

Особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, який зустрічався з близьким партнером українського президента, порадив новообраному уряду відновити розслідування проти Джо Байдена і його сина.

Нагадаємо:

  • Хантер Байден був членом ради директорів української газової компанії, а Джо Байден, будучи віце-президентом США, закликав звільнити головного прокурора України, який розслідував діяльність фірми.

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Теми: Трамп вибори США Зеленський


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