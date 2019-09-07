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Трамп просить Зеленського допомогти йому переобратися на виборах — Washington Post

Субота, 7 вересня 2019, 02:07
Трамп просить Зеленського допомогти йому переобратися на виборах — Washington Post

Президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.

Про це йдеться в матеріалі Washington Post.

За версією видання, Володимир Зеленський повинен сприяти розвитку розслідування, відкритого в Україні щодо суперника Трампа по президентських перегонах - Джо Байдена. Також повідомляється, що перегляд США військової допомоги для України, був спробою шантажу українського лідера.

Білий дім стверджує, що Трамп призупинив військову допомогу Україні, для її перегляду. Але, як повідомило CNN, Пентагон вже завершив перегляд і рекомендував відновити військову допомогу. Проте, президент США ще не затвердив військову програм.

Особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, який зустрічався з близьким партнером українського президента, порадив новообраному уряду відновити розслідування проти Джо Байдена і його сина.

Нагадаємо:

  • Хантер Байден був членом ради директорів української газової компанії, а Джо Байден, будучи віце-президентом США, закликав звільнити головного прокурора України, який розслідував діяльність фірми.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампвибориСШАЗеленський
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