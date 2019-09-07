Стало відомо, кого з політв'язнів віддадуть росіяни

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Субота, 7 вересня 2019, 11:24
Олег Сенцов

За даними захисника політв'язня Романа Сущенка Марка Фейгіна, обмін утримуваних громадян між Україною та Росії має пройти у форматі "35 на 35".

Джерело: коментарі адвокатів Марка Фейгіна (якого в РФ позбавили статусу адвоката за участь у гучних справах) та Миколи Полозова «Інтерфаксу», колишнього омбудсмена України Ніни Карпачової «Інтерфакс-Україна» 

Пряма мова Фейгіна: За моїми даними, обмін буде в форматі "35 на 35". Україні передадуть 24 моряків та 11 засуджених українців: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Євген і Артур Панови, Євген Кольченко, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб, Микола Сизонович, Володимир Балух, Едем Бекіров.

Родичів цих громадян запросили до аеропорту, куди вони вже під'їжджають.

Пізніше співрозмовник «Української правди» у керівництві Офісу президента України підтвердив правильність списку, оголошеного Фейгіним.

Пряма мова Полозова: Україні будуть видані всі 24 моряки, включаючи співробітників СБУ. Слідство задовольнило клопотання Денісової (омбудсмена України - ред.) про особисту поруку.

Пряма мова Карпачової: Український президент Зеленський помилував 16 осіб, з них – троє жінок. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб. Таким чином, 24 українських військових моряків повертаються додому плюс 11 помилуваних. Серед них летить наш громадянин - режисер Олег Сенцов.

В кінцевому підсумку будемо сподіватися, що формула 35 на 35 буде реалізована.

Українська правда

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Теми: політв'язні Росія Україна


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