Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, кого з політв'язнів віддадуть росіяни

Субота, 7 вересня 2019, 11:24
Олег Сенцов

За даними захисника політв'язня Романа Сущенка Марка Фейгіна, обмін утримуваних громадян між Україною та Росії має пройти у форматі "35 на 35".

Джерело: коментарі адвокатів Марка Фейгіна (якого в РФ позбавили статусу адвоката за участь у гучних справах) та Миколи Полозова «Інтерфаксу», колишнього омбудсмена України Ніни Карпачової «Інтерфакс-Україна» 

Пряма мова Фейгіна: За моїми даними, обмін буде в форматі "35 на 35". Україні передадуть 24 моряків та 11 засуджених українців: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Євген і Артур Панови, Євген Кольченко, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб, Микола Сизонович, Володимир Балух, Едем Бекіров.

Родичів цих громадян запросили до аеропорту, куди вони вже під'їжджають.

Пізніше співрозмовник «Української правди» у керівництві Офісу президента України підтвердив правильність списку, оголошеного Фейгіним.

Пряма мова Полозова: Україні будуть видані всі 24 моряки, включаючи співробітників СБУ. Слідство задовольнило клопотання Денісової (омбудсмена України - ред.) про особисту поруку.

Пряма мова Карпачової: Український президент Зеленський помилував 16 осіб, з них – троє жінок. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб. Таким чином, 24 українських військових моряків повертаються додому плюс 11 помилуваних. Серед них летить наш громадянин - режисер Олег Сенцов.

В кінцевому підсумку будемо сподіватися, що формула 35 на 35 буде реалізована.

Українська правда
Теми: політв'язніРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
політв'язні
Помер український дисидент Василь Овсієнко
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Останні новини
23:42
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: