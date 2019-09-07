Літак із бранцями Кремля прилетів до «Борисполя»

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Субота, 7 вересня 2019, 13:31

Літак, на борту якого перебувають звільнені з полону українці, приземлився в Борисполі.

Джерело: УП, flightradar24

B аеропорту Бориспіль бранців Кремля зустрічають родичі, близькі, друзі й журналісти. Присутні також політики, зокрема президент Володимир Зеленський.

На виході з літака Зеленський потискає руку кожному українцю, який повернувся на батьківщину.

В Україну в рамках обміну прибули 35 українців, серед яких політв’язні Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Микола Сизанович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки моряки.

Крім того, російський спецборт із утримуваними в Україні особами приземлився у "Внуково" в Москві о 13:28.

 
В аеропорту на прибуття літака з РФ з українцями на борту очікували глава ОПУ Андрій Богдан, глава МВС Арсен Аваков та його перший заступник Сергій Яровий
В аеропорту на прибуття літака з РФ з українцями на борту очікували президент України володимир зеленський, глава ОПУ Андрій Богдан, глава МВС Арсен Аваков та його перший заступник Сергій Яровий   
 
 
 
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Усі фото - ельдар сарахман, УП 

Українська правда

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