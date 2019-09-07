Зеленський: Все було в секреті, бо не всі хотіли повернення

Президент Володимир Зеленський заявляє, що його домовленості з президентом РФ Володимиром Путіним були виконані в повній мірі обома сторонами.

Джерело: коментар Зеленського ЗМІ в аеропорту "Бориспіль" після зустрічі українців, які повернулися з РФ в рамках обміну.

Пряма мова: Я вважаю, що перший етап виконано. Я повинен підтвердити, що я як президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін зробили все, що пообіцяли і зробили все, не змінюючи по ходу наші домовленості.

…Формула була збережена. Це були наші домовленості. Спочатку ми говорили, що повертаються спочатку моряки, але потім ми вийшли на діалог, я дуже радий, що це була наша пропозиція про інший формат, доповнення до наших моряків наших політв’язнів.

Деталі: За словами Зеленського, «деякі люди не хотіли», щоб обмін відбувся. Він пообіцяв, що колись ці прізвища стануть відомі.

Пряма мова: Все було в секреті, тому що ми знали, що не всі хочуть повернення.

Деталі: Зеленський розповів про телефонну розмову з Путіним, що відбулася 7 серпня, під час якої було домовлено про перший етап «розблокування нашого діалогу, перший етап припинення війни, повернення наших військових, наших полонених, наших моряків, повернення наших територій».

За словами президента, переговори будуть продовжуватися.

Пряма мова: Я знаю про кримських татар. Це другий етап, зараз ми будемо серйозно працювати і повернемо всіх наших людей. Звільнимо багато людей в Криму. Я не хочу говорити про рік-два-три. Ні, ми хочемо робити все дуже швидко. Тому, найближчим часом. Ми мріємо про це і працюємо.

Після цього настане найскладніший етап. Я думаю, що ми разом з вами і всією країною повернемо не тільки наших людей, але й наші території.

Дуже скоро, я сподіваюсь, ми матимемо зустріч у «Нормандському форматі», де обговоримо кроки не просто про майбутнє, а про найближче майбутнє. Ми маємо зробити всі кроки, що зупинити цю жахливу війну.