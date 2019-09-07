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В метро у Києві шукали вибухівку, на "червоній" гілці були затримки

Субота, 7 вересня 2019, 17:26

У Києві станцію метро "Почайна" закривали на вхід та вихід через анонімне повідомлення про вибухівку.

Джерело: КП "Київський метрополітен"

Деталі: За даними КП, 7 вересня було отримано повідомлення про мінування, після чого станцію зачинили.

Згодом у прес-службі метрополітену повідомили, що "Почайну" перевірено, вибухонебезпечних предметів виявлено не було. 

Окрім того на "червоній" гілці метро через технічні причини було змінено графік руху поїздів.

"Графік після затримки з техпричин відновлено. Метро працює у звичайному режимі. Фахівці проводять перевірку", - повідомили у комунальному підприємстві. 

Українська правда
Теми: Київметро
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