В метро у Києві шукали вибухівку, на "червоній" гілці були затримки

У Києві станцію метро "Почайна" закривали на вхід та вихід через анонімне повідомлення про вибухівку.

Джерело: КП "Київський метрополітен"

Деталі: За даними КП, 7 вересня було отримано повідомлення про мінування, після чого станцію зачинили.

Згодом у прес-службі метрополітену повідомили, що "Почайну" перевірено, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Окрім того на "червоній" гілці метро через технічні причини було змінено графік руху поїздів.

"Графік після затримки з техпричин відновлено. Метро працює у звичайному режимі. Фахівці проводять перевірку", - повідомили у комунальному підприємстві.