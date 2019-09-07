В метро у Києві шукали вибухівку, на "червоній" гілці були затримки
Субота, 7 вересня 2019, 17:26
У Києві станцію метро "Почайна" закривали на вхід та вихід через анонімне повідомлення про вибухівку.
Джерело: КП "Київський метрополітен"
Деталі: За даними КП, 7 вересня було отримано повідомлення про мінування, після чого станцію зачинили.
Згодом у прес-службі метрополітену повідомили, що "Почайну" перевірено, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Окрім того на "червоній" гілці метро через технічні причини було змінено графік руху поїздів.
"Графік після затримки з техпричин відновлено. Метро працює у звичайному режимі. Фахівці проводять перевірку", - повідомили у комунальному підприємстві.
Українська правда