Начальника Полтавської митниці зловили на хабарі у Києві

Начальника Полтавської митниці ДФС України затримано під час отримання хабара.

Джерело: військова прокуратура Центрального регіону України, Державне бюро розслідувань

Деталі: Військова прокуратура Центрального регіону спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим в м. Києві, та Департаментом захисту економіки Нацполіції затримали «на гарячому» начальника Полтавської митниці ДФС України під час отримання хабара. Предмет злочину вилучено.

Дослівно прокуратура: Установлено, що начальник Полтавської митниці на початку травня 2019 року висунув суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності вимогу про передачу йому коштів за безперешкодне проведення митних формальностей із розрахунку 400 доларів США за один розмитнений автомобіль із вантажем в зоні діяльності очолюваної ним митниці.

7 вересня здирник в Києві одержав «винагороду» за 10 оформлених контейнерів - 4000 доларів США, що задокументовано в рамках контролю за вчиненням злочину. Після чого його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Деталі: Готується клопотання про повідомлення затриманому про підозру вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб) та клопотання про взяття фігуранта під варту та відсторонення від займаної посади.

Водночас ДБР повідомляє, що топ-посадовці Полтавської митниці систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підприємців.

Дослівно ДБР: До злочинної групи, можливо, входили начальник Полтавської митниці ДФС України, його перший заступник, начальник митного поста «Полтава», начальник управління адміністрування митних платежів та інспектори митниці.

За попередньою інформацією, посадовці митниці організували схему систематичного вимагання неправомірної вигоди від підприємців.

За гроші вони обіцяли: не створювати перешкод під час розмитнення товарів; організувати пришвидшену процедуру розмитнення товарів; визначити мінімально необхідні ставки мита, зазначивши для цього потрібні коди класифікації товару.