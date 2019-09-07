Україна розгромила Литву у матчі відбору до ЧЄ-2020

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Субота, 7 вересня 2019, 20:57

У матчі п'ятого туру відбору до ЧЄ-2020 року збірна України розгромила команду Литви з рахунком 3:0.

Поєдинок відбувся 7 вересня у Вільнюсі.

Підопічні Андрія Шевченка не мали проблеми у грі з литовцями і весь матч контролювали гру. На сьомій хвилині синьо-жовті відкрили рахунок після точного удару Олександра Зінченка - 1:0.

На 27-й хвилині рахунок став 2:0. Марлос майже з лінії штрафного пробив у кут воріт збірної Литви. Господарі поля не створили проблем біля воріт Андрія П`ятова, а українці продовжували атакувати. До закінчення першого тайму гарні моменти збільшити рахунок були у Руслана Малиновського та Зінченка.

У другому таймі збірна України зменшила натиск, але моментів біля воріт збірної Литви було вдосталь. Після серії ударів Малиновський таки досяг свого: на 61-й хвилині ударом низом пробив воротаря збірної Литви - 3:0.

До закінчення матчу українці продовжували атакувати і контролювати гру, але голів у цій грі більше не було.

Після 5 турів відбору до Євро-2020 збірна України з 13 очками очолює групу В. Свій наступний матч у кваліфікації збірна України проведе 11 жовтня проти Литви в рідних стінах.

Микола Аврамчук, для УП

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Теми: спорт футбол


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